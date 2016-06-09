Москва, 9 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Галина Хованская, Андрей Руденко, Анатолий Шеин и Ильдар Самиев внесли на рассмотрение Госдумы проект поправки в статью 158 Жилищного кодекса РФ. Она сводится к тому, что госорган, на балансе которого до приватизации находилось жилье, в случае задолженности по взносам на капремонт должен сам оплатить ее, а не перекладывать эту обязанность на нового владельца помещения.

consultantpuls.ru Капремонт

Сейчас в соответствии с частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса РФ при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит и неисполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капремонт.

«Государство и муниципальные образования фактически перекладывают свои долги на граждан, приобретающих у них жилье. В то же время они являются самыми крупными должниками в части уплаты взносов на капитальный ремонт», — заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов

По данным Счетной палаты, только в Московской области по состоянию на 1 января 2016 года у муниципальных образований задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт за три месяца года составила 97,7 млн. рублей. Причем именно органы местного самоуправления подмосковного региона чуть ли не первыми в стране начали включать в плату за социальный наем взносы на капитальный ремонт, пишет «Московский Комсомолец». Хотя законодательство совершенно четко определяет, что плату в «общий котел» за капремонт жилого помещения вносит собственник, а не наниматель жилья. В других регионах ситуация в этом отношении не менее печальна. Что, кстати, косвенно свидетельствует о неэффективности существующей системы взносов на капремонт.

Распространена ситуация, когда госсобственник жилья включает взносы на капремонт в квартплату и одновременно не перечисляет эти деньги, как положено, «в общий котел». И если обитатель такой квартиры соберется ее приватизировать, накопленный таким образом долг автоматически перейдет к новому владельцу.

Подобная ситуация представляется несправедливой, подчеркивает издание, поскольку, в отличие от граждан, покупающих квартиры за свой счет, те, кто приватизируют свои квартиры или дети-сироты, которым жилье тоже передается собственность, не имеют возможности выбора другой квартиры, которая не была бы обременена долгами.

Именно поэтому поправка депутатов «Справедливой России» в ст. 158 Жилищного кодекса предусматривает сохранение за РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием «неисполненной ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт при переходе права собственности на жилое помещение к гражданину». Кстати, напоминает «МК», именно эсеры добились того, что Конституционный суд РФ обязал законодателей сделать вход и выход из так называемого «общего котла» свободным. Напомним, что сегодня взносы собственников по умолчанию направляются региональному оператору, если не принято решение о создании спецсчета на ремонт конкретного дома. То есть большинство граждан оказались в «общем котле» по нерасторопности. Также Госдума приняла в первом чтении законопроект Сергея Миронова о сокращении до года срока вывода средств, собранных на капремонт, из «общего котла» на специальный счет.