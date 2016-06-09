Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Из разных районов Санкт-Петербурга жители сообщают в социальных сетях о множестве поваленных ветром деревьев. Причем, из-за большого количества автотранспорта в городе, большинство падений привело к повреждению припаркованных или проезжавших автомобилей. Некоторые автомобили лишь слегка поцарапаны ветками, другие же фактически уничтожены под упавшими стволами больших деревьев, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

ru.torange.biz Поваленное ветром дерево

Напомним, по данным на 13:00 официально сообщалось о 14-ти упавших деревьях в восьми районах города, однако, судя по количеству сообщений с фотографиями в популярной городской группе, их число во второй половине дня значительно увеличилось. Скорость ветра достигала 19 метров в секунду.

Помимо поврежденного автотранспорта, ущерб от ветровала понесли городские светофоры, рекламные щиты, указатели и другие плохо защищенные конструкции. При этом «жертвой» и этих падений, как правило, становится автотранспорт.

Сломанное ветром дерево упало на детскую игровую площадку во дворе дома 77 по проспекту Металлистов в Красногвардейском районе. К счастью, детей и их родителей в это время там не было.

Тем временем бдительные петербуржцы сообщают об угрозе для людей в другом месте. «Лиговский проспект 202, перекрёсток Прилукской улицы. Дерево скребёт о крышу здания, падают кирпичи, рядом школа, садик или что-то подобное, бегают дети, будьте внимательнее!», — написал один из горожан несколько минут назад в популярной группе в соцсети.

Кроме того, штормовой ветер повредил инсталляцию «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке, открытую при большом интересе публики 4 июня. Как сообщило «Радио Балтика», повреждено около 20 из 360 зонтов. Заменять сломанные зонтики, висящие в воздухе, будут только после окончания непогоды.

Синоптики заявляют, что к вечеру сильный ветер в Санкт-Петербурге должен поутихнуть. На 10 июня прогнозируются кратковременные дожди и умеренный ветер юго-западного и южного направления. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, в пригородах до +3 градусов, днем +12…+14 градусов.