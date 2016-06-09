Петербург подсчитывает потери от ветровала
Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Из разных районов Санкт-Петербурга жители сообщают в социальных сетях о множестве поваленных ветром деревьев. Причем, из-за большого количества автотранспорта в городе, большинство падений привело к повреждению припаркованных или проезжавших автомобилей. Некоторые автомобили лишь слегка поцарапаны ветками, другие же фактически уничтожены под упавшими стволами больших деревьев, отмечает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, по данным на 13:00 официально сообщалось о 14-ти упавших деревьях в восьми районах города, однако, судя по количеству сообщений с фотографиями в популярной городской группе, их число во второй половине дня значительно увеличилось. Скорость ветра достигала 19 метров в секунду.
Помимо поврежденного автотранспорта, ущерб от ветровала понесли городские светофоры, рекламные щиты, указатели и другие плохо защищенные конструкции. При этом «жертвой» и этих падений, как правило, становится автотранспорт.
Сломанное ветром дерево упало на детскую игровую площадку во дворе дома 77 по проспекту Металлистов в Красногвардейском районе. К счастью, детей и их родителей в это время там не было.
Тем временем бдительные петербуржцы сообщают об угрозе для людей в другом месте. «Лиговский проспект 202, перекрёсток Прилукской улицы. Дерево скребёт о крышу здания, падают кирпичи, рядом школа, садик или что-то подобное, бегают дети, будьте внимательнее!», — написал один из горожан несколько минут назад в популярной группе в соцсети.
Кроме того, штормовой ветер повредил инсталляцию «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке, открытую при большом интересе публики 4 июня. Как сообщило «Радио Балтика», повреждено около 20 из 360 зонтов. Заменять сломанные зонтики, висящие в воздухе, будут только после окончания непогоды.
Синоптики заявляют, что к вечеру сильный ветер в Санкт-Петербурге должен поутихнуть. На 10 июня прогнозируются кратковременные дожди и умеренный ветер юго-западного и южного направления. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, в пригородах до +3 градусов, днем +12…+14 градусов.