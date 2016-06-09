Вашингтон, 9 июня, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Американские военные сообщают о приближении к Средиземному морю второй авианосной группы США, передает ABC News. Впервые с войны в Ираке 2003 года два американских авианосца встретятся в одних и тех же водах.

U.S. Navy Авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр»

Представитель Европейского командования вооруженными силами США (EUCOM) — подполковник Дэвид Вестовер сообщает, что авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» и его ударная группа с ракетными крейсерами и эсминцами перешли в зону ответственности EUCOM в Атлантике и направляются к Средиземноморью. Там они присоединятся к ударной группе авианосца «Гарри С. Трумэн», уже находящейся в Средиземном море.

Представитель 6-го американского флота Шон Эклунд заявил, что США сосредоточили ВМФ в регионе, чтобы проводить удары против «Исламского государства» (запрещена в России) и обезопасить своих европейских союзников. Эклунд отметил, что военные маневры «отправят сигнал» террористам.

9 июня ИА REGNUM передавало о том, что авианосец ВМС США Harry Truman переброшен из Персидского залива в Средиземное море. Адмирал ВМС США Бретт Батчелдер заявил, что передвижение корабля через Суэцкий канал продемонстрирует союзникам по НАТО приверженность Соединенных Штатов поддержанию баланса военно-морских сил в Средиземноморье. «Есть ребята, которые наблюдают за этим, и это просто наглядное представление того, что мы можем», — пояснил он, намекая на Россию, имеющую морскую базу в сирийском Тартусе.