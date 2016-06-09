Ярославль, 9 июня, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Ярославская область занимает 5 место в Центральном федеральном округе по уровню занятости населения. В общероссийском списке по этому показателю регион находится на 23 месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте занятости.

фото yarreg.ru Центр Службы занятости в Ярославле

Уровень экономической активности населения составляет 71% — это 3 место в ЦФО. 66% жителей региона в возрасте 15−72 лет заняты в экономике области. По словам заместителя директора департамента занятости Ярославской области-начальника информационно-аналитического отдела Ольги Кашириной, ситуация на рынке труда в регионе достаточно стабильна и не вызывает опасений.

«Уровень регистрируемой безработицы остается неизменным на протяжении последних нескольких лет и составляет 1,7% к численности экономически активного населения. На сегодняшний день в Ярославской области на учете в органах службы занятости состоят 11,8 тысяч человек. Для сравнения: в конце 2009 года, когда бушевал в стране экономический кризис, у нас на учете состояло 30 тысяч безработных граждан», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Ольга Каширина.

Несмотря на то, что на дворе новый кризис, правительство Ярославской области и профильные службы предпринимают все меры к тому, чтобы не допустить ухудшения ситуации на рынке труда региона. С начала года при содействии органов службы занятости трудоустроено уже более 9 тысяч граждан, что на 200 больше чем в аналогичном периоде прошлого года. На профессиональное обучение направлено 834 человека. Кроме того, пройти профобучение получили возможность 134 молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и планирующие продолжать трудовую деятельность.

При этом, как отмечает Ольга Каширина, количество жителей Ярославской области, обратившихся в органы занятости, снизилось по сравнению с прошлым годом на 500 человек. Число увольнений в виду реорганизации предприятий и сокращения их штатной численности, уменьшилось на 1000, а реально уволенных работников — на 400 человек.

«Мы всегда готовы помочь нашим гражданам подыскать подходящую работу. В настоящее время органы службы занятости оказывают 13 государственных услуг, в том числе люди могут получить психологическую поддержку, помощь в адаптации и ориентации на рынке труда. Также мы даем направления на профессиональное обучение — с целью повышения квалификации или перепрофилирования — и на общественные работы — чтобы временно поддержать материальное состояние граждан», — отметила Ольга Каширина.

В настоящее время служба занятости готова предложить ярославцам почти 11 тысяч вакансий, 68,8% которых относятся к рабочим профессиям. В числе наиболее востребованных — водители, каменщики, специалисты в сфере строительства и отделочных работ, токари, слесари, плотники, повара, дворники, младший медперсонал, грузчики. Как подчеркивает Ольга Каширина, для высококвалифицированных рабочих имеются предложения с весьма достойным уровнем заработной платы.