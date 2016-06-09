Ярославль, 9 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Житель Ярославля получил от работодателя отказ в оплате больничного по уходу за больным ребенком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном фонде социального страхования.

Молодой отец лежал в больнице вместе с 1,5-годовалой дочерью, которая была госпитализирована для проведения операции. По словам мужчины, кроме него ухаживать за девочкой было некому — его жена беременна вторым ребенком и пребывание в стационаре для нее нежелательно.

Когда же мужчина вышел на работу, больничный ему оплачивать отказались, поскольку его супруга находится в отпуске по уходу за первым ребенком.

В результате работник был вынужден обратиться в Фонд социального страхования, который счел позицию работодателя неправомерной.

«Российское законодательство не содержит запрета на выдачу листка нетрудоспособности по уходу за больным ребенком отцу, когда мать ребенка находится в отпуске по уходу за ребенком. Минздравсоцразвития РФ утвержден порядок выдачи листков нетрудоспособности, в соответствии с которым больничный выдается медицинским учреждением одному из членов семьи, который фактически осуществляет уход. Отказ предприятия в назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности неправомерен. Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком подлежит оплате на общих основаниях», — поясняется в официальном сообщении фонда.