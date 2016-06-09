Черкесск, 9 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Деятельность особой экономической зоны «Северо-Кавказский туристический кластер» признана неэффективной. Такой вывод сделала Счетная палата РФ в отчете по итогам проверки деятельности акционерного общества «Особые экономические зоны» и юридических лиц, созданных для управления особыми экономическими зонами в субъектах Российской Федерации.

Pixabay.com Северный Кавказ. Туристы

Счетная палата назвала четыре ОЭЗ туристско-рекреационного типа из 15, созданных в РФ, деятельность которых признана неэффективной. Среди них наряду с «Долиной Алтая», «Бирюзовой Катунью» и «Байкальской гаванью» оказался и туристический кластер на Северном Кавказе.

На развитие туристического кластера, находящегося под управлением АО «Курорты Северного Кавказа», за весь период реализации направлено 21 903,9 млн рублей. При этом по состоянию на 1 января 2016 года, по данным АО «КСК», объем направленных резидентами ОЭЗ инвестиций составил 553 млн рублей, а объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты всех уровней — 20,9 млн рублей.

Что касается созданных за время действия ОЭЗ рабочих мест, что их количество составило всего лишь 119, что составляет 0,02% от численности всего экономически активного населения муниципальных образований, на территории которых расположена особая экономическая зона.

Как отмечено в докладе Счетной палаты, с учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета, предоставленных налоговых и таможенных льгот к общему объему осуществленных резидентами инвестиций с учетом созданных рабочих мест такую деятельность на данный момент нельзя назвать эффективной. Особой экономической зоне не удалось выйти на те уровни привлечения инвестиций, которые изначально планировались, экономический эффект от ее реализации не достигнут, делают вывод представители Счетной палаты.

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Напомним, туристический кластер, созданный для развития туристической инфраструктуры на Юге России, находится под управлением АО «Курорты Северного Кавказа». Основным акционером АО «КСК», созданного в 2010 году, является государство в лице АО «Особые экономические зоны». Также среди учредителей крупнейшие банки России — ПАО «Сбербанк России» и «Внешэкономбанк».

В кластер входят девять туристско-рекреационных особых экономических зон на территориях всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

В числе курортов, которые планируется построить в этом регионе всесезонно туристско-рекреационные комплексы «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Ведучи» в Чечне, а также горнолыжные курорты «Мамисон» в Северной Осетии, «Цори» и «Армхи» в Ингушетии, «Лагонаки» в Краснодарском крае и Адыгее, «Матлас» в Дагестане. Кроме того, запланировано развитие пляжных курортов на побережье Каспийского моря в Дагестане и бальнеологических курортов в Ставропольском крае — на Кавказских Минеральных Водах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 30 июня разработать единую стратегию работы новых особых экономических зон (ОЭЗ). В поручении президента сказано о прекращении работы ОЭЗ, которые признаны неэффективными по результатам проверок Счетной палаты и Генпрокуратуры РФ, пишет «КоммерсантЪ».

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