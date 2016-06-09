В Ярославской глубинке 85-летняя бабушка погибает от голода и холода
Ярославль, 9 июня, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Жители Некоузского района Ярославской области пытаются спасти 85-летнюю женщину, оказавшуюся на грани гибели в вымершей деревне Никитино, в 150 километрах от областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала депутат Некоузского муниципального собрания Татьяна Тихомирова.
По ее словам, Нина Соболева, 1931 года рождения, живет в деревне со своей дочерью в бедственном положении. Пожилая женщина не имеет документов, не получает пенсию, не может получить медицинское обслуживание. Кроме того, женщина после перенесенного инсульта не может ходить. В деревне нет колодца, и воду берут из грязного пруда. Пенсии дочери Соболевой не хватает на продукты. До деревни нет дороги.
«Я узнала об этом случайно, из разговора в автобусе, что живут у нас в деревне какие-то староверы. На сердце у меня стало неспокойно. И мы с депутатом Октябрьского поселения Галиной Голубковой отправились туда. В магазине в ближайшем селе нам сказали, что жили какие-то, но, наверно, все примерли, потому что давно уже не ходят за продуктами. До деревни дошли с трудом через поле, заросшее борщевиком. Люди живут в ужасающих условиях: как отшельники, трава выше крыши. Говорят, в тюрьме плохо, но здесь гораздо хуже. Света в доме не было, потому что не было лампочек, еды практически никакой. Они голодают, мы даже хлеба ни крошки не нашли. К ним приезжала соцзащита, привозила муку, подушку, но ни хлеба, ни подсолнечного масла не привезли. Непонятно, как они вообще оформляют эту продуктовую помощь, ведь паспорта у нее нет», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Тихомирова.
В апреле от холода, голода и болезней умерла сестра Нины Соболевой. Она тоже жила без документов и не получала ни пенсии, ни медицинской помощи. 56-летняя дочь Соболевой перебралась в деревню из Рыбинска, чтобы помогать матери, но, по словам местных депутатов, необходимо вмешательство органов власти.
«Чиновники заверяют, что давным-давно хлопочут, но только документов у нее до сих пор нет. Бабушка сказала, что хотела бы в больницу. Мы хотели забрать ее с собой, но боимся, что не довезем, она может умереть по дороге», — сказала Татьяна Тихомирова.
Женщины выживали за счет сбора грибов и ягод и случайной подработки на ферме дочери Нины Соболевой.
«Дом, в котором бабушка была прописана, горел и пришел в негодность. Они перебрались в другой дом, больше в деревне никто не живет. Но и этот дом изношен на 90%, там жить нельзя. Власти должны как-то решить эту проблему, предоставить им жилье. Состояние бабушки страшное: она вся скрученная, метр ростом, как 6-летний ребенок. Дочь говорит, что она женщина скромная, не может ходить и просить. Она всего боится», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат поселкового совета Галина Голубкова.
Галина Голубкова и Татьяна Тихомирова привезли некоузским отшельницам хлеба, воды, лампочек и электроплитку. По обращению некоузских депутатов депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев обратился к губернатору Сергею Ястребову и прокурору области с просьбой принять срочные меры для спасения пожилой женщины.