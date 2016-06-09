Ярославль, 9 июня, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Жители Некоузского района Ярославской области пытаются спасти 85-летнюю женщину, оказавшуюся на грани гибели в вымершей деревне Никитино, в 150 километрах от областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала депутат Некоузского муниципального собрания Татьяна Тихомирова.

фото Галины Голубковой Нина Соболева

По ее словам, Нина Соболева, 1931 года рождения, живет в деревне со своей дочерью в бедственном положении. Пожилая женщина не имеет документов, не получает пенсию, не может получить медицинское обслуживание. Кроме того, женщина после перенесенного инсульта не может ходить. В деревне нет колодца, и воду берут из грязного пруда. Пенсии дочери Соболевой не хватает на продукты. До деревни нет дороги.

«Я узнала об этом случайно, из разговора в автобусе, что живут у нас в деревне какие-то староверы. На сердце у меня стало неспокойно. И мы с депутатом Октябрьского поселения Галиной Голубковой отправились туда. В магазине в ближайшем селе нам сказали, что жили какие-то, но, наверно, все примерли, потому что давно уже не ходят за продуктами. До деревни дошли с трудом через поле, заросшее борщевиком. Люди живут в ужасающих условиях: как отшельники, трава выше крыши. Говорят, в тюрьме плохо, но здесь гораздо хуже. Света в доме не было, потому что не было лампочек, еды практически никакой. Они голодают, мы даже хлеба ни крошки не нашли. К ним приезжала соцзащита, привозила муку, подушку, но ни хлеба, ни подсолнечного масла не привезли. Непонятно, как они вообще оформляют эту продуктовую помощь, ведь паспорта у нее нет», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Тихомирова.

В апреле от холода, голода и болезней умерла сестра Нины Соболевой. Она тоже жила без документов и не получала ни пенсии, ни медицинской помощи. 56-летняя дочь Соболевой перебралась в деревню из Рыбинска, чтобы помогать матери, но, по словам местных депутатов, необходимо вмешательство органов власти.

«Чиновники заверяют, что давным-давно хлопочут, но только документов у нее до сих пор нет. Бабушка сказала, что хотела бы в больницу. Мы хотели забрать ее с собой, но боимся, что не довезем, она может умереть по дороге», — сказала Татьяна Тихомирова.

Женщины выживали за счет сбора грибов и ягод и случайной подработки на ферме дочери Нины Соболевой.

«Дом, в котором бабушка была прописана, горел и пришел в негодность. Они перебрались в другой дом, больше в деревне никто не живет. Но и этот дом изношен на 90%, там жить нельзя. Власти должны как-то решить эту проблему, предоставить им жилье. Состояние бабушки страшное: она вся скрученная, метр ростом, как 6-летний ребенок. Дочь говорит, что она женщина скромная, не может ходить и просить. Она всего боится», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат поселкового совета Галина Голубкова.

Галина Голубкова и Татьяна Тихомирова привезли некоузским отшельницам хлеба, воды, лампочек и электроплитку. По обращению некоузских депутатов депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев обратился к губернатору Сергею Ястребову и прокурору области с просьбой принять срочные меры для спасения пожилой женщины.