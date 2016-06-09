Иваново, 9 июня, 2016, 17:03 — ИА Регнум. В Минске проходит 26-я международная выставка «Белорусская агропромышленная неделя — 2016». Ивановский регион здесь представил на едином стенде продукцию местных предприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства региона.

kremlin.ru Во время посещения выставки «Белагро-2016»

В ведомстве раскали, что стенд Ивановской области 8 июня осмотрели президенты Российской Федерации и Республики Белоруссия Владимир Путин и Александр Лукашенко, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В экспозиции демонстрируются товары ОАО «Аньковское», ООО «Ивмолокопродукт», ООО «Красная Заря», ООО «Косби-М», ООО «Продвагон», ГК «Риат», ООО «Иваново-Хлеб», АО «САН ИнБЕВ», ОАО «Шуйская водка». Приглашение принять участие в выставке «БЕЛАГРО-2016» регион получил в рамках официального визита делегации Ивановской области в Республику Белоруссия в апреле 2016 года.

Уточним, выставка «БЕЛАГРО-2016» является крупнейшей демонстрационной площадкой достижений агропромышленного комплекса, растениеводства, животноводства, рыбоводства, перерабатывающей и пищевой промышленности. В этом году среди ее участников — более 500 компаний из 20 стран, экспозиционная площадь выставки составила около 30 тыс. кв. метров.

«Делегация правительства нашего региона ощутила реальный интерес к участию Ивановской области в международной выставке в Беларуси, наши отношения развиваются достаточно стремительно, и мы с надеждой смотрим на дальнейшую перспективу», — рассказал губернатор Павел Коньков.