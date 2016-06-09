Саратов, 9 июня, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Соглашение о минимальной заработной плате в Саратовской области в размере 7900 рублей заключило облправительство с региональным объединение работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» и профсоюзами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Минимальная зарплата

Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования предложения и Соглашения не предоставят в областное министерство занятости, труда и миграции мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то документ подлежит обязательному исполнению, пояснили в управлении по труду и социальному развитию администрации Саратова.

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К отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации либо иным уполномоченным представительным органом работников данной организации, а также предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, установленного Соглашением.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовском регионе в 2015 году из неформальной занятости выведено 15,2 тыс. человек, с начала 2016 года — 10,5 тыс. Перед областной властью поставлена задача — вернуть в легальный сектор экономики региона 99 тыс. граждан, на сегодняшний день она выполнена на 15%. Такую информацию озвучил 30 мая текущего года губернатор Валерий Радаев.