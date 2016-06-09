Воронеж, 9 июня, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Биосферный резерват «Воронежский» («Воронежский государственный заповедник») подтвердил свой международный статус в ЮНЕСКО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель заповедника.

Natalia Filatova Воронежский заповедник

Как пояснили в заповеднике, отчет о работе организации в период 1996—2015 годов — на 150 страницах — был направлен в ЮНЕСКО в сентябре прошлого года.

По итогам изучения документов консультативный комитет по биосферным резерватам признал деятельность БР «Воронежский» соответствующей требованиям, предъявляемым ЮНЕСКО к биосферным резерватам.

«Комитет положительно оценил работу заповедника по совершенствованию зонирования территории. Важными показателями деятельности резервата стали: значительное увеличение федерального финансирования ООПТ; развитие экологического туризма и, в связи с этим, увеличение в пять раз числа посетителей заповедника. Комитет обратил внимание на взаимодействие заповедника с зарубежными научными институтами, участие в подготовке специалистов в сфере охраны природы, а также изучение чужеродных видов растений. Консультативный Комитет отметил, что БР «Воронежский» осуществляет деятельность в сфере охраны природы, устойчивого развития, научных исследований и экологического образования», — сообщили в пресс-службе заповедника.

Комитет по биосферным резерватам ЮНЕСКО рекомендовал воронежскому заповеднику разработать менеджмент-план, усилить взаимодействие с землепользователями и заинтересованными лицами, осуществлять мониторинг социальных, экономических и экологических изменений в результате развития экологического туризма.

Заповедник в Воронежской области был создан еще в 1923 году, для сохранения популяции бобров. В 1985 году решением бюро Международного координационного совета программы «Человек и биосфера» (MAB) Воронежскому заповеднику присвоен статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Заповедник вошел в международную сеть биосферных резерватов, осуществляющих мониторинг за состоянием окружающей среды.