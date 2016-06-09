Рязань, 9 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Бренд «Город с русским характером» утвержден администрацией Рязани в качестве официального туристического бренда города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии со ссылкой на управление экономики.

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«Такое решение принято на основе проведенных опросов экспертов, голосования на официальном интернет-сайте Рязани, а также в ходе обсуждений с представителями турбизнеса и жителями города», — говорится в сообщении.

Сейчас ведется работа по разработке визуальной символики бренда — логотипа, узора и фирменного стиля. Планируется, что в дальнейшем они будут использоваться в оформлении городской среды: транспорта, точек продаж товаров и предоставления различных услуг. Все это позволит внести единообразие в оформлении сувениров, рекламы и информационной продукции, считают в управлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опрос жителей проводился на сайте администрации в конце апреля 2016 года. Тогда на суд общественности были представлены такие варианты, как «Рязань — город с русским характером», «Рязань — отражение русского характера», «Рязань — крепость русского характера», а также вариации со словами «обитель», «оплот» и «цитадель». Всего в опросе приняли участие 600 человек.

24 мая администрация города объявила на официальном сайт госзакупок конкурс на право оказания услуг по разработке дизайн-проекта туристического бренда города.