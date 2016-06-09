Анкара, 9 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжил словесную атаку на лидера немецкой партии «Зеленые» Джема Оздемира, назвав его «бесхарактерным» передает Spiegel.

ИА REGNUM Эрдоган

В своем обращении Эрдоган описал Оздемира как «человека, который в Германии обвиняет собственную страну в геноциде и играет при таком решении ведущую роль».

Напомним, именно партия Оздемира была инициатором признания Германией массового убийства армян геноцидом.

«Я спрашиваю, кто он, если не бесхарактерный?» — говорит Эрдоган про депутата бундестага турецкого происхождения.

После признания немецким парламентом геноцида армян в адрес Оздемира поступили угрозы и полиция ФРГ особо следит за его безопасностью.

Ранее президент Турции использовал выражение «kani bozuk» в отношении Оздемира, что одновременно переводится как «бесхарактерный» и «отравленная кровь». Эрдоган отметил, что его слова не носили расистский подтекст о чистоте крови. «В нашей культуре определение «kani bozuk» относится к характеру», — добавил турецкий лидер.