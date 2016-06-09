Киев, 9 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о выделении 3 млрд гривен ($120,3 млн) на восстановление Донбасса. Соответствующая информация опубликована сегодня, 9 июня, на официальном сайте президента Украины.

ИА REGNUM Порошенко

В ходе телемоста с Краматорском, который оккупирован украинскими силовиками, Порошенко заявил, что власти сделали все возможное для того, чтобы найти 3 млрд гривен, которые будут направленны оккупационным администрациям подконтрольных Украине частей ДНР и ЛНР.

Порошенко заверил, что эффективность «каждой копейки» собранной и направленной в Донбасс будет контролироваться. «Будет применена система государственных электронных закупок Prozorro», — сказал президент.

Также Порошенко напомнил, что существуют планы создания Фонда международных партнеров Украины, который будет привлекать дополнительные финансовые ресурсы для восстановления Донбасса.