Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В петербургском филиале АО «Особые экономические зоны» нет информации о возможном закрытии петербургской ОЭЗ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 июня сообщили представители филиала в связи с публикациями СМИ о недовольстве Кремля уровнем эффективности российских ОЭЗ, что якобы может привести к закрытию как минимум десяти из них.

russez.ru ОЭЗ Санкт-Петербурга. Площадка «Нойдорф»

В Петербурге действует одна особая экономическая зона, которая располагается на двух площадках: «Нойдорф» в Стрельне и «Новоорловской» в Приморском районе. Общая площадь зоны — 129,4 гектара. За время ее существования с 2007 года там было создано 1 тыс. 784 рабочих места.

«У нас нет информации о том, что нам грозит закрытие. Надеемся, этого не произойдет: сейчас так вопрос не стоит, к нам нет претензий», — сообщили в пресс-службе петербургского филиала АО «Особые экономические зоны».

Общий объем вложений резидентов в инвестпроекты за весь период работы ОЭЗ в Петербурге на данный момент составляет более 16,7 млрд рублей. Около 5 млрд из них поступили совсем недавно, в 2015 году. С 1 января 2016 года инвесторы вложили в проекты 1,086 млрд рублей.

В основном речь идет о компаниях «Новартис Нева», «ВЕРТЕКС» (обе фирмы работают в фармацевтической отрасли), «ИЦ «Буревестник» (разработка и производство оборудования для обогащения алмазной руды). Все они размещают свои объекты на площадке «Новоорловская». Первые две компании уже открыли свои предприятия в прошлом году, «Буревестник» строит завод.

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Как пояснили в петербургском филиале АО «ОЭЗ», за весь период существования зоны федеральный бюджет потратил на строительство инфраструктуры на территории зоны порядка 4,7 млрд рублей.

«В развитие инфраструктуры ОЭЗ также были вложены средства регионального бюджета. По заявлению представителей Комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга, городом было вложено более 10 млрд рублей за данный период», — сообщили в филиале АО «ОЭЗ».

ИА REGNUM не удалось получить оперативный комментарий у городских властей о перспективах особой экономической зоны в Санкт-Петербурге.

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Между тем, ранее Министерство финансов предложило выделять средства только успешным ОЭЗ промышленно-производственного типа, инвестиции которых с момента создания троекратно превышают затраты федерального центра на инфраструктуру. Не уточняется, каким образом стоит учитывать региональные вложения.

Петербургский экономист Андрей Заостровцев согласен, что подобный подход позволит вычленить полезные ОЭЗ, но в целом он называет особые экономические зоны «временным инструментом развития», который оказался действенным в некоторых странах, но даже в Китае его уже считают пережитком прошлого.

В беседе с ИА REGNUM Заостровцев подчеркнул, что ОЭЗ обладают сильнейшим коррупциогенным фактором, так как у территорий, которым предоставляются привелегии, есть управляющие, и у них появляется огромный стимул извлечь все возможные выгоды из своего статуса.

«Когда таких зон у нас было множество, в 90-е годы и даже позже, то крупные фирмы основывали там предприятия и не платили налог на прибыль. То же первое дело ЮКОСа: одним из обвинений было наличие посредника в такой зоне, которому поставляли нефть по себестоимости, а он уже перепродавал ее с прибылью, но, так как находился в ОЭЗ, не платил налогов. Схема была легальна, ее использовали многие, и «Газпром» в том числе», — сказал Заостровцев.

Экономист отмечает, что есть масса приемов, благодаря которым удается извлекать «не очень обоснованную» выгоду из ОЭЗ. В случае с Китаем же система сработала, так как страна была крайне закрытой, ей было тяжело привлечь иностранных инвесторов другим способом из-за некомпетентной бюрократии и недостатка квалифицированной рабочей силы, но это стало скорее исключением из общего правила. Теперь же, подчеркивает Заостровцев, ОЭЗ утратили свое значение даже в КНР, так как многое из их опыта было перенесено на всю страну.

«Инструмент особых экономических зон лучше вообще не использовать, так как у нас другая ситуация: уже 25 лет прошло с момента встраивания рыночной экономики. Россия, если хочет, может создавать благоприятный инвестклимат для всего бизнеса на всей своей территории, а не только в особых зонах», — убежден эксперт.

Добавим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился, что институт особых экономических зон в России оказался крайне неэффективным. «Очень дорого, очень мало отдачи и с нулевым КПД», — сказал вице-премьер.

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