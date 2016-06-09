Киев, 9 июня, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса Украины. Данные изменения предусматривают выделение более 3 млрд грн (120 млн долл) на восстановление Донбасса. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

«Мы сделали все возможное для того, чтобы найти более 3 млрд гривен, которые сейчас будут направлены в местные бюджеты Донецкой и Луганской областей, и будут использованы для скорейшего финансирования восстановления пострадавшего Донбасса», — сказал Порошенко.

Он напомнил, что «военная агрессия России» нанесла огромный ущерб Украине, в частности забрала жизни украинских воинов и мирного населения, разрушила дома, школы, больницы, детские сады и объекты инфраструктуры.

Отмечается, что деньги будут направлены на ремонт и реконструкцию 21 школы, на строительство и восстановление 23 амбулаторий и 29 детских садов. Общая стоимость проектов по ремонту и реконструкции объектов социальной сферы составит более 1 млрд гривен. Значительное внимание будет уделено объектам водоснабжения и водоотведения (113 таких объектов).

Кроме того, на Луганщине запланировано привести в рабочее состояние 60 км автодорог, осуществить проектирование, ремонт и восстановление шести разрушенных мостов. «Все средства, собранные и направленные на Донбасс, будут контролироваться, и будет контролироваться эффективность инвестиции каждой копейки из этой суммы. Будет применена система государственных электронных закупок Prozorro», — заверил Порошенко.

Он также рассказал о создании Фонда международных партнеров Украины, средства которого будут направлены на восстановление Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в 2016 году на восстановление инфраструктуры Донетчины будет выделено минимум 6,5−7 млрд грн. «Каждую неделю мы что-то открываем, закупаем. И это еще я не запустил процесс использования тех больших средств, которые накоплены за половину 2015 года — порядка 4,5 млрд грн», — сказал Жебривский.

Напомним, как сообщала пресс-служба ДОВГА, по состоянию на 12 мая 2016 года на Донетчине были восстановлены 2 058 объектов инфраструктуры на сумму 624,3 млн грн (25 млн долл). В частности на восстановление 1 452 жилых домов потрачено 35,1 млн грн. На восстановление 233 сооружений энерго‑ и водоснабжения потрачено 377 млн грн. Реконструкция 54-х объектов газоснабжения стоила 10,4 млн грн, 23-х объектов теплоснабжения — 2,8 млн грн.