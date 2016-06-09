Калуга, 9 июня, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Туристический поток в Калужскую области за три года вырос в 2,5 раза. Такие данные привел губернатор Анатолий Артамонов 9 июня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

mgproekt.ru Проект развлекательного центра

«2,5 миллиона туристов мы уже приняли. Причём я скажу, что те тенденции, которые сейчас есть (всё‑таки, наверное, не всем по карману поехать за рубеж), люди стали больше открывать свою страну», — отметил Артамонов.

Интерес туристов уже отразился и на индустрии: в регионе растет число гостиниц, заработал горнолыжный комплекс.

Владимир Путин спросил Артамонова о проекте по созданию развлекательного комплекса. По словам губернатора, проект семейного отдыха по принципу «Диснейленда» планируется осуществить на границе с Московской областью, рядом с аэропортом.

«Самое главное, там очень хорошая полоса, и мы свои государственные земли зарезервировали. Уже подписали инвестиционное соглашение с компанией и выделили 220 гектаров. Проект уникальный, мы предполагаем его реализовать», — сообщил Артамонов, представляя президенту проект.

Комплекс «Волшебный мир России», как планируется, будет состоять из нескольких зон для детей, будет построена гостиница. Также власти заявляют о планах строительства самого большого в мире аквапарка.

«Можно провести практически отпуск в этом комплексе, много чего узнать и о России, и о том, что есть в мире», — добавил Артамонов.

Стоимость реализации его, пояснил губернатор, оценивается в четыре миллиарда долларов. «Причём инвесторы не спрашивают у нас участия государства, они просто хотели бы быть уверенными в том, что этот проект одобряется», — отметил Артамонов.

Владимир Путин назвал проект любопытным и выразил свою поддержку его реализации.