Новая кровля и монтаж плит: как реконструируют «Кожуховскую» — фоторепортаж
Москва, 9 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Москве продолжают реконструировать наземный вестибюль станции «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Как заявил журналистам заместитель руководителя дирекции инфраструктуры московского метрополитена Игорь Серебряников, все строитеьные работы идут с опережением графика и выполнены уже на 60%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«В процессе эксплуатации были выявлены многочисленные дефекты кровли, протечки, отслоения гранитных плит. Поэтому ночью производились работы по замене кровли и сейчас ведутся работы по замене фасада», — сообщил Серебряников.
По его словам, завершить реконструкцию станции планируетя к 31 августа 2016 года.
Представитель столичной подземки уточнил, что на данный момент строители произвели полную замену более 500 кв. м кровли, выполнили демонтаж старых конструкций и облицовки и подготовили стены для монтажа гранитных плит. «Ведутся работы по подготовке к монтажу витражных конструкций и облицовке фасадов гранитным камнем. Для производства работ применяются самые современные материалы, позволяющие сделать вестибюли станций не только красивыми, но и долговечными», — подчеркнул он, добавив, что после реконструкции вестибюль станции не потребует проведения капитального ремонта в течение 30 лет.
Кроме того, здание вестибюля будет надежно защищено от вандалов — элементы облицовки покроют современным антивандальным покрытием.
Напомним, в 2016 году руководство метрополитена столицы реализует программу по реконструкции фасадов вестибюлей 44 станций. В первую очередь строительно-монтажные работы проводят на 12 станциях (Воробьевы горы, Речной вокзал, Водный стадион, Орехово, Планерная, Баррикадная, Кузнецкий мост, Чертановская, Кожуховская, Медведково, Шаболовская, Сокол).