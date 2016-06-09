Москва, 9 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Москве продолжают реконструировать наземный вестибюль станции «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Как заявил журналистам заместитель руководителя дирекции инфраструктуры московского метрополитена Игорь Серебряников, все строитеьные работы идут с опережением графика и выполнены уже на 60%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция станции метро Кожуховская

«В процессе эксплуатации были выявлены многочисленные дефекты кровли, протечки, отслоения гранитных плит. Поэтому ночью производились работы по замене кровли и сейчас ведутся работы по замене фасада», — сообщил Серебряников.

По его словам, завершить реконструкцию станции планируетя к 31 августа 2016 года.

Представитель столичной подземки уточнил, что на данный момент строители произвели полную замену более 500 кв. м кровли, выполнили демонтаж старых конструкций и облицовки и подготовили стены для монтажа гранитных плит. «Ведутся работы по подготовке к монтажу витражных конструкций и облицовке фасадов гранитным камнем. Для производства работ применяются самые современные материалы, позволяющие сделать вестибюли станций не только красивыми, но и долговечными», — подчеркнул он, добавив, что после реконструкции вестибюль станции не потребует проведения капитального ремонта в течение 30 лет.

Кроме того, здание вестибюля будет надежно защищено от вандалов — элементы облицовки покроют современным антивандальным покрытием.

Напомним, в 2016 году руководство метрополитена столицы реализует программу по реконструкции фасадов вестибюлей 44 станций. В первую очередь строительно-монтажные работы проводят на 12 станциях (Воробьевы горы, Речной вокзал, Водный стадион, Орехово, Планерная, Баррикадная, Кузнецкий мост, Чертановская, Кожуховская, Медведково, Шаболовская, Сокол).