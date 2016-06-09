Сыктывкар, 9 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Депутаты Госсовета Коми назначили дату проведения досрочных выборов главы региона на 18 сентября 2016 год, в Единый день голосования, как того требует законодательство. Помимо этого, в этот день назначены дополнительные выборы по Западному и Южному одномандатным округам в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Валерия Маркова, который стал сенатором от Коми, и Анатолия Родова, возглавившего администрацию Прилузского района.

cikrf.ru Выборы

Как сообщил лидер единороссов Коми Василий Смалий, им предстоит принять два важнейших решения: выбрать кандидата от партии на предстоящих выборах главы РК, а затем утвердить программу, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы.

По его словам, предвыборная программа, которая будет утверждена на предстоящей конференции партии — это, по сути, дорожная карта развития республики.

«В основе этой программы лежат конкретные меры, которые позволят обеспечить укрепление экономики и социальной сферы региона. В ней затрагиваются все сферы жизни: развитие строительства, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, дорог и транспорта, культуры, туризма, физкультуры и спорта. Особое внимание уделяется молодежной политике и взаимодействию с обществом в целом», — рассказал Василий Смалий.

Напомним, что по итогам предварительного голосования, которое проходило с 5 по 21 апреля, на конференцию выдвинуты три кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов выборщиков. Это временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов, председатель Общественной палаты республики Галина Киселева и руководитель комитета Госсовета региона по налогам, бюджету и экономической политике Дмитрий Шатохин. Из них и предстоит выбрать делегатам конференции кандидата на пост главы Коми тайным голосованием.

В качестве приглашенных в работе конференции примут участие депутаты всех уровней, секретари первичных и местных отделений партии, организаторы предварительного голосования, представители органов местного самоуправления, государственной власти и общественных организаций, участники предварительного голосования.