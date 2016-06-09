Челябинск, 9 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев 21 июня может посетить Челябинскую область. Его ждут в Магнитогорске на форум по экономической и промышленной политике, сообщил руководитель исполкома Магнитогорского отделения партии «Единая Россия» Алексей Малафеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

government.ru Дмитрий Медведев

«Готовимся. У нас будет проходить большое мероприятие — форум по промышленной политике. В плане по приглашенным ожидается много гостей, в том числе возможен визит премьер-министра, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Сложно сказать, кто будет еще из приглашенных, поэтому пока готовимся. Подобные форумы партией проводятся вне зависимости от выборов каждый год по всей стране. Это рабочий процесс, мы уже привыкли к этому», — пояснил Алексей Малафеев.

Отметим, в Челябинске 2 июня «Единая Россия» уточнила планы на прошедшем форуме своих сторонников. Основной задачей была обозначена выработка стратегии развития региона на средне-срочную перспективу.

Напомним, вчера, 8 июня, в Новосибирске состоялся форум партии «Единая Россия» посвященный образованию. Форум партии по вопросам здравоохранения проходил в Крыму 24 мая, форум по ЖКХ прошел в Челябинске 5−6 июня 2014 года. Также проходили форумы партии посвященные вопросам социальной политики и сельского хозяйства.