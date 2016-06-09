Тбилиси, 9 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает США важнейшим стратегическим партнером Грузии, без помощи которого страна не могла бы осуществлять стратегические проекты и бороться с угрозами. Об этом премьер заявил на международной конференции под названием «Международный энергетический форум 2016: энергобезопасность — старая и новая геополитическая парадигма», которая проходит 9 июня в Тбилиси.

JialiangGao Улица Джорджа Буша в Тбилиси

«Соединенные Штаты Америки — важнейший стратегический партнер. Это партнерство, которое продолжается 25 лет, после того, как Грузия восстановила независимость. Поэтому в осуществлении таких стратегических проектов, как «Баку-Супса», «Баку-Тбилиси-Джейхан» и «Баку-Тбилиси-Эрзерум» очень велика доля помощи США. Америка — важнейший игрок регионального значения. У нашего региона есть замороженные проекты, существуют угрозы терроризма, и смягчение этих угроз и борьба с ними без помощи США невозможны», — отметил Георгий Квирикашвили.

По его словам, Грузия доказала, что является стабильным партнером для Запада, и сегодня имеется хорошая база для того, чтобы дальше расширять сотрудничество между странами Востока и Запада.