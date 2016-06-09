Багдад, 9 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. В результате двух терактов в Ираке погиб 31 человек, еще 78 получили ранения, передает ABC News.

ИА REGNUM Террористы

По словам иракской полиции, самая смертоносная атака произошла в торговом районе Багдада с преимущественно шиитским населением. Там погибли 19 мирных жителей и 46 — ранены.

При втором нападении у КПП на севере столицы, где также бомба сдетонировала в автомобиле, погибли 12 человек, 32 — ранены.

Еще 12 человек (7 гражданских лиц и 5 военных) убиты в городе Таджи в 27 км к северу от Багдада.