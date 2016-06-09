Москва, 9 июня, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Сбербанк принес извинения жителю Москвы Константину Шенгелию, которому по ошибке были переведены 27 млн рублей. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба кредитной организации.

РИА «Новости» Сбербанк России

Сообщается, что в системе «Сбербанк-Онлайн» произошел сбой при покупке и продаже серебра, в результате которого москвич заработал 27 млн рублей. Сбербанк сторнировал операцию и вернул себе деньги обратно.

Уточняется, что в короткий промежуток времени операция продажи металлов в системе «Сбербанк-Онлайн» исполнялись по некорректному курсу, а покупка выполнялась по корректному курсу. В итоге клиент воспользовался ситуацией и заработал 27 млн рублей.

При этом москвич успел вывести часть этих средств со своих счетов. Сторнирование операции привело к образованию технического овердрафта на его счету.

Сбербанк связался с клиентом, объяснил ему ситуацию, принес извинения и предупредил об ответственности за неправомерное использование средств, полученных в результате ошибки в соответствии с действующим законодательством.