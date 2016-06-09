Калуга, 9 июня, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Развитию сельского хозяйства в Калужской области способствует не только введение контрсанкций, но и высокий интерес инвесторов. Об этом заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 9 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

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По словам Анатолия Артамонова, на развитие сельского хозяйства в регионе оказало влияние введение контрсанкций — благодаря этим мера рынок стал свободнее. Параллельно растет и интерес инвесторов к региону.

«Приходят инвесторы в этот сектор, причём практически в очереди стоят на выделение земельных участков. Переговоры по заключению инвестконтрактов в сельском хозяйстве каждый год, причём результативные — и наши, отечественные, и зарубежные компании, которые тоже хотят работать на нашем рынке», — отметил губернатор.

Основные направления развития АПК — молочное и мясное животноводство, уделяется внимание и птицеводству, а также свиноводству. «Но в большей степени, конечно, молоко. В прошлом году то, что касается молока, мы дали самые большие темпы прироста в стране — 15 процентов, и в этом году уже 11 процентов есть. В целом по сельскому хозяйству — 10 процентов поголовья. И эта тенденция будет продолжаться», — добавил губернатор.

Отдельно глава региона рассказал о внедрении в области программы «Сто роботизированных ферм» — по его словам, фермы дают продукцию, по своему качеству на порядок превосходящую продукцию высшего сорта. «Уже почти 150 роботов работает у нас в области, в прошлом году ввели самую большую в Европе роботизированную ферму на 2200 голов, и маленькие фермы есть — на 120 голов, на 130», — рассказал Артамонов.