Тбилиси, 9 июня, 2016, 16:26 — ИА Регнум. «На данном этапе на Россию приходится лишь 10% поставок энергоносителей в Грузию, и мы свободно можем сказать, что не находимся в тяжелой зависимости от России так, как это было в прошлом», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

PixelAnarchy Столб энергоснабжения

Так премьер ответил на вопрос представителя «Единого национального движения» Георгия Канделаки, касающийся переговоров между правительством Грузии и Газпромом, зависимости энергоснабжения Грузии от России и сокращения инвестиций в энергетику. Вопрос был задан на международной конференции под названием «Международный энергетический форум 2016: энергобезопасность — старая и новая геополитическая парадигма», которая проходит 9 июня в Тбилиси.

По оценке Георгия Квирикашвили, в целом вся шумиха в связи с «Газпромом» была политической спекуляцией и не соответствует действительности. На самом деле, по заявлению премьера, Грузия проводила с Газпромом технические переговоры для пополнения возросшего на 40% спроса, но грузинской стороне удалось достичь соглашения с Государственной нефтекомпанией Азербайджана SOCAR о поставках дополнительных объемов газа по нефтепроводу, принадлежащему «British Petroleum».

«Это было значительное соглашение, так как удалось обеспечить поставки газа на гораздо лучших условиях», — отметил Квирикашвили и подчеркнул, что Грузия продолжает стратегическое партнерство с Азербайджаном.

Он также напомнил, что при правлении ЕНД в энергетику Грузию вкладывалось гораздо больше российских инвестиций, чем при нынешнем. Отвечая на обвинения в сокращении общего объема инвестиций, премьер пояснил, что это обусловлено общей нестабильной ситуацией в регионе.