Вильнюс, 9 июня, 2016, 16:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс сегодня, 9 июня, выслушав критику президента по поводу «номенклатурных привычек», «стратегической недееспособности», денег, потраченных на множество экспертов, неуменьшающейся социальной изоляции, нереформируемых областей высшего образования и здравоохранения, заявил, что годовой доклад президента Дали Грибаускайте — предвыборный трюк, направленный против правящих, чтобы избиратели за них не голосовали, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Frankie Fouganthin Альгирдас Буткявичюс

«Чтобы можно было еще больше критиковать правительство, чтобы общество поверило в ту неправду, которая была здесь раскрыта, чтобы избиратели отрицательно оценили правящее большинство», — сказал глава правительства журналистам в Сейме после годового доклада президента.

Президент, напомним, сказала, что у 14 министерств есть 347 подвластных учреждений, но отчеты, представленные Комитету Сейма по аудиту, свидетельствуют о том, что только в прошлом году на экспертов и изучение возможностей потрачено 11 млн. евро. Канцелярия правительства увеличила расходы на экспертов в 35 раз.

«Могу сказать, что деньги на экспертов, которые выделены, предназначаются на то, что во времена консерваторов был начат арбитраж в Стокгольме (там Литва судится с российским «Газпромом» — прим. ИА REGNUM ), и адвокатам суммы выплачиваются до сих пор», — ответил на критику Буткявичюс.

В ответ на просьбу уточнить, что он имеет в виду, утверждая, что президент говорит неправду, Буткявичюс сказал, что не говорит, что президент лгала, но она якобы старалась подвергнуть критике правительство.

Глава правительства подтвердил, что за социальную изоляцию президент сама должна принять ответственность, так как «в ее период были урезаны пенсии, снижена зарплата», а это правительство завершает или продолжает компенсировать пенсии и выплаты, урезанные во времена консерваторов.

По словам Буткявичюса, социальная изоляция увеличилась тогда, когда были урезаны пенсии и зарплаты, а за это ответственно не его правительство, а консерваторов.

Между тем это правительство подняло минимальную месячную зарплату, очень быстро растет средняя зарплата, безработица сократилась в два раза. «Это факты, которые никто не может отрицать», — сказал он и добавил, что с точки зрения управления общественными финансами Литва в ЕС на 5 месте. «Скачок совершен огромнейший», — сказал он.

Буткявичюс заверил, что экономический рост Литвы один из самых быстрых среди стран Прибалтики, а в ЕС якобы признают, что Литва успешно справилась с кризисом, который возник, когда Россия объявила ответные санкции.

На вопрос, не принимает ли он совершенно критику со стороны президента, премьер ответил, что принимает, что не нужно надеяться, что правительство выполнит все, что пообещало.

«Я не могу оценивать этот доклад иначе, нежели как предвыборный. Определенный нюанс — вновь была упомянуты усадьба Виюнеле, хотя юристы четко сказали, что все это неправда (скандал вокруг правительственного решения об упразднении курортных зон, которые узаконили самовольные постройки в заповедниках — прим. ИА REGNUM ), и почему-то отдельные садики и другие вещи, где разрешалось раздуть цены в тепловом хозяйстве, в электрохозяйстве, где определенные производители тепловой энергии позволили накопить миллионную прибыль, где мы справились и снизили цены, почему-то забыто», — возмутился он.

Сегодня Грибаускайте раскритиковала премьера и других социал-демократов, напомнив историю усадьбы Виюнеле. «Освобождаясь от традиций «усадьбы Веюнеле» и «покупки слона», шуринов и зятьев, где интерес «свои — своим» ставится выше государственного, где номенклатурная привилегия — это приложение к должности, а не проявление коррупции, где раздавать «задания» по телефону можно даже судьям или редакторам, где торговля влиянием — это повседневность, мы делаем правильный, здоровый и судьбоносный поворот», — сказала президент.

На вопрос об упомянутых президентом номенклатурных привычках Буткявичюс ответил, упомянув число чиновников. «Номенклатура уменьшается. Вы, наверное, не станете отрицать, что это правительство сократило 1200 госслужащих, а в следующем году планируется сократить фонд зарплаты на 5%», — ответил он.