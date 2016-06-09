Бишкек, 9 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии провели еще одно голосование по проекту закона о внесении в законодательство страны изменений, вводящих уголовную ответственность для лиц, причастных к совершению обряда религиозного бракосочетания с несовершеннолетними.

Василий Пукирев. Неравный брак (фрагмент). 1862

В поддержку предложенного документа, инициированного экс-генпрокурором Киргизии Аидой Саляновой, в этот раз проголосовали 69 народных избранников, «против» — 30 парламентариев. Всего на заседании было зарегистрировано 99 из 120 депутатов.

Таким образом, парламент одобрил в первом чтении введение наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет для лиц, игнорирующих законодательство о брачном возрасте и совершающих «нике» (аналог венчания в исламе — прим. ИА REGNUM) с гражданами младше 18 лет.

ИА REGNUM напоминает, что 26 мая 2016 года парламент Киргизии дважды проголосовал против принятия закона, предусматривающего внесение в Семейный и Уголовный кодексы поправок о введении запрета на проведение религиозных брачных обрядов с несовершеннолетними. Отметим, что согласно официальным данным, до 15% проживающих в стране женщин выходят замуж до наступления совершеннолетия, а еще 1% — в возрасте младше 15 лет.