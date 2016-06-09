Минск, 9 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум.

kremlinrus.ru Флаг Боснии и Герцеговины

Ежегодная встреча министров иностранных дел стран-участниц «Центрально-Европейской инициативы» состоится 16 июня в столице Республики Сербской Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Об этом 9 июня на брифинге в Минске сообщил журналистам начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

В СМИД примет участие министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. «В ходе мероприятия планируется рассмотрение актуальных вопросов сотрудничества в рамках ЦЕИ, включая проблематику миграционного кризиса, взаимодействие в транспортной и энергетической сферах, роли организации в европейских интеграционных процессах», — сообщил пресс-секретарь МИД постсоветской республики.

«Белоруссия рассматривает ЦЕИ как значимую площадку для развития взаимовыгодного субрегионального сотрудничества в Европе, а также непосредственно с государствами-участниками, в том числе в контексте выстраивания конструктивного взаимодействия с Европейским союзом», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, что членами ЦЕИ являются 18 — Австрия, Албания, Белоруссия (с 1006 года), Болгария, Боснию и Герцеговина, Венгрия, Италия, Македония, Молдавия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория и Чехия.

ЦЕИ объединяет как членов ЕС, так и троих его «восточных партнёров». В Белоруссии в 2014—2015 годах реализовано 6 проектов ЦЕИ с общим объемом финансирования более 120 тыс евро. Затраты МИД РБ на поддержание отношений с данной организацией неизвестны.