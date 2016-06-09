Калуга, 9 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Сокращение рынка автомобилей отразилось на экономике Калужской области, однако выровнять ситуацию в промышленном секторе удалось за счет других отраслей. Об этом заявил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 9 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

fishki.net Лекарства

«Автопром занял в нашей экономике достаточно серьёзное место: 29 предприятий, которые работали на автопром и работают. Но сейчас ситуация начинает выравниваться, и в целом по четырём месяцам мы уже 1,5 процента хотя бы, но рост имеем по промышленности», — доложил Артамонов.

Губернатор добавил, что процесс сокращения производства наблюдается не только в автопроме, но и, например, в отраслях, обслуживающих железные дороги — здесь объем заказов снизился в три раза. «Такая же ситуация по телевизорам. Например, 40 процентов телевизоров, которые продаются в нашей стране, сделаны в Калужской области, завод «Самсунг», — в три раза упали объёмы», — добавил губернатор.

«Если бы не рост в других секторах, например в фармации, в металлургии и во многих других, агропром очень хорошо подрастает, то, конечно, падение было бы значительно более существенным», — констатировал Артамонов. Он добавил, что в металлургии рост производства превысил 20%, а в фармацевтической промышленности ежегодный рост составляет около 10%, причем постоянно вводятся новые мощности — сегодня в калужском фармкластере насчитывается почти 60 участников. Создан инжиниринговый центр создали и «Парк активных молекул», готовится к запуску центр нейтрон-захватной терапии.