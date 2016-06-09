Рига, 9 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Вопрос продления экономических и политических санкций Запада против России будет решаться уже совсем скоро — в конце июня. По прогнозу президента Латвии Раймонда Вейониса, скорее всего, антироссийские санкции отменены не будут, об этом он заявил в программе Латвийского радио 4.

State Chancellery of Latvia Военный парад в Латвии

«Позиция Латвии еще не определена и в правительстве она пока не рассматривалась. Это будет решаться в конце июня, исходя из предложений г-на Юнкера. Но для нас, конечно, отношения с Россией очень важны — мы связаны не только границей, у нас есть экономические интересы, транзит, и так далее. Но когда на весах стоят вопросы независимости и экономического благополучия, то мы выбираем независимость. Она играет для нас большую роль, чем экономические вопросы», — заявил президент.

Кроме того, в качестве приоритета Вейонис вновь обозначил оборону страны. «Денег в бюджете на все не хватает, приоритеты определяются все новые и новые, но безопасность — на первом месте. Если мы не будем жить в безопасном государстве, то денег не будет ни для чего», — пояснил президент.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%.

Напомним, поскольку Латвия является активным участником санкций ЕС и США против России, в ответ РФ применила против нее антисанкции, и в первую очередь, против продовольственного импорта из нее на российский рынок, в результате чего, в частности, латвийская экономика несет огромные убытки. Только по подсчетам крестьян, некомпенсированные убытки молочной отрасли Латвии с июля 2014 года по февраль 2016 года уже достигли 96 млн евро.