Москва, 9 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Цены на автомобильный бензин марки АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо в России с 30 мая по 5 июня выросли на 0,1%, на АИ-76 выросли на 0,3%, сообщили в Росстате.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Средняя цена бензина на 6 июня составила 35,5 рубля за литр. Средняя стоимость марки Аи-76 (Аи-80) выросла на 9 копеек, до 32,89 рубля за литр. Цена Аи-92 (Аи-93) увеличилась на 4 копейки и составила 34,45 рубля за литр, цена бензина Аи-95 и выше составила 37,47 рубля за литр (рост на 4 копейки). Цена дизельного топлива составила 35,17 рубля за литр против 35,12 рубля за литр на 30 мая.

Рост цен за неделю отмечался в 38 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Уфе — на 1,2%. Снижение цен на бензин зафиксировано в Туле и Владикавказе — на 0,8% и 0,3% соответственно, а также в Мурманске и Перми — на 0,1%.

В Москве цены на бензин автомобильный за прошедшую неделю выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) можно было приобрести по цене от 33,3 до 36,1 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 36,3 до 39,9 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) стоил от 33,7 до 35,79 рубля, марки АИ-95 и выше — от 37,15 до 39,29 рубля за литр.

Выпуск бензина увеличился за отчетный период на 5,4% — до 749,6 тысячи тонн, выпуск дизельного топлива снизился на 0,7%, до 1,414 миллиона тонн.