Красногорск, 9 июня, 2016, 17:03 — ИА Регнум. В Подмосковье уверены, что поручение президента РФ Владимира Путина о закрытии десяти особых экономических зон никак не отразится на работе трех существующих в области ОЭЗ. По мнению экспертов, проблема не актуальна для региона, а целевые показатели, установленные в 2015 году, только предстоит выполнить, сообщает корреспондент ИА REGNUМ.

Pankratov-p Дубна

По словам председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслава Крымова («Единая Россия»), экономической зоне «Дубна», расположенной в одноименном городе Подмосковья, «санкции» президента не угрожают благодаря ее успешной работе и большому количеству средств, вложенных в проект.

«ОЭЗ «Дубна» никто не закроет, там освоили бешеное количество денег, а все остальные под вопросом, так как они еще не начали реализовываться. То, что ОЭЗ полностью выполняет все свои обязательства, это — однозначно. Уверен, что «Дубну» никто не закроет. А по всем остальным невозможно ничего сказать, пока не будет опубликован список. Их создали только в этом году. Никакой отчетности, ничего нет. Кто может сказать, плохие они или хорошие? Ни копейки не получали там еще и ничего не осваивали», — пояснил депутат.

Как отмечает министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, ограничение на работу особых экономических зон не актуально для Подмосковья, так как целевые показатели еще могут быть достигнуты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства.

«Те целевые показатели, которые были поставлены при создании особых экономических зон, должны быть достигнуты. Если они не были достигнуты по каким-либо объективным причинам, то это служило основанием для продления сроков, но не для освобождения от выполнения показателей. Для Московской области я считаю эту проблему не актуальной. Никаких волнений нет. Что касается созданных ОЭЗ в прошлом году, то их целевые показатели нам только предстоит выполнить», — заявил Буцаев, подчеркнув, что ограничение на создание новых особых экономических зон область также не затронет.

«Больше на территории Подмосковья особых экономических зон не планируется создавать, прорабатываются варианты расширения действующих, ограничения также не влияют на эти планы при выполнении показателей. Отмечу, ОЭЗ «Дубна» одна из самых успешных зон в России, план по привлечению резидентов в 2016 году выполнен за первый квартал», — заключил министр.

Отметим, что всего в Подмосковье существует три особые экономические зоны: созданная в 2006 году ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна», а также в ОЭЗ промышленно-производственного типа «Ступино» и ОЭЗ технико-внедренческого типа «Исток», образованные в 2015 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным газеты «Коммерсант», решением президента РФ Владимира Путина в России решено прекратить создание новых особых экономических зон до тех пор, пока не будут разработаны единые подходы к таким зонам. Также планируется закрыть 10 уже существующих зон, однако каких именно — пока неизвестно.