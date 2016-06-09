Вильнюс, 9 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Литовская парламентская фракция партии «Порядок и справедливость», оценивая годовой доклад президента Литвы Дали Грибаускайте, заявляет, что глава страны сделала недостаточно подробный обзор главных процессов, которые предопределяют жизнь большинства простых жителей Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 июня. Глава государства, по мнению партии, не коснулась вопросов условий мелкого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, изоляции регионов, вызовов семейного фермерства, дорожающего проживания.

kasre.ru Коррупция

Члены фракции сожалеют, что президент «и дальше обостряет и политизирует так называемые коррупционные скандалы, тенденциозно интерпретирует расследования правоохранительных органов, демонстративно пренебрегает принципами разделения власти».

С другой стороны, в годовом докладе президента не было упомянуто, что Литва из года в год игнорирует осуществление решений Европейского суда по правам человека, не стремится к совершенствованию правовой системы Литвы и укреплению гарантий прав человека в стране.

«В годовом докладе президента вообще не оказалось места для стратегии регионального развития, когда в Литве неравномерное развитие отдельных регионов, города и деревни является очень актуальным. Не была затронута проблема сельскохозяйственного сектора — закупочные цены на молоко, хотя кризис в молочном секторе охватила не только Литву, но и весь ЕС», — говорится в заявлении фракции.

Все же стоит обратить внимание, что в этом годовом докладе президента есть знаки, которые нужно услышать политикам, прервать споры из-за незначительных вещей и приняться за самые необходимые решения, укрепляющие государство, заключили в партии.