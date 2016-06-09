Москва, 9 июня, 2016, 20:31 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, российская нефтяная смесь Urals «перепрыгнула» отметку в $50 за баррель и в первый раз за 2016 год достигла того уровня, что был изначально заложен в бюджет. Об этом сообщает портал «Вести Экономика».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Дело в том, что спрос на российскую нефть в последнее время вырос благодаря перебоям в поставках нефти из Нигерии и Ливии. Таким образом, разница в цене между российской Urals и эталонной Brent стремительно сокращается. В начале текущего года за бочку Urals давали на $3,5 меньше, чем за тот же объем североморской Brent. Однако сегодня разница в цене между этими марками «черного золота» составляет около $2, в некоторых портах и вовсе — не более $1.

Ранее Антон Силуанов, российский министр финансов, сообщал, что правительство может не пересматривать существенным образом параметры бюджета 2016 года. По словам Силуанова, нужно понять, какова будет внешняя оценка экономики. В соответствии с этим правительство решит, будет ли целесообразно вносить изменения в параметры.

«В основном это будут изменения, которые необходимы для полного исполнения бюджета в текущем году, и реагирование на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся в ходе исполнения в текущем году», — объяснил министр финансов.

Сегодня на мировом нефтяном рынке в целом наблюдается тенденция к росту цен на нефть. Негативным образом не отразилось даже увеличение добычи нефти в США. Как сообщало американское министерство энергетики, за прошедшую неделю объемы производства нефти выросли на 10 тыс. баррелей в сутки. Основной рост произошел благодаря добыче на Аляске, здесь производство выросло на 18 тыс. баррелей в сутки. В то время как на материке США добыча сократилась на 8 тыс. баррелей в день, что является минимумом с 2014 года. Вследствие этого вырос российский рубль. Американская валюта подешевела до 64,16 руб., европейская — до 72,85 руб.

Сегодня наблюдается стремительный рост цен на российское «черное золото» марки Urals. Однако в начале года о таком скачке почти невозможно было даже мечтать. Напомним, что в январе текущего года стоимость Urals опустилась ниже $30 за баррель, что стало минимум с 2004 года. Так, вечером 11 января стоимость барреля нефти Urals составляла $29,2. По сравнению с предыдущим закрытием (30,3%) Urals подешевела на 3,6%.

В январе мировые цены на нефть рухнули из-за обвала котировок акций в Китае. Это обстоятельство негативным образом повлияло на фондовые индексы по всему миру, а также привело к продаже сырьевых товаров и акций. В феврале стоимость нефти марки Brent за баррель рухнула на 5,46% и составляла $31,49 за баррель. Что касается нефти WTI, то она в феврале подешевела на 4,19% и стала стоить $31,77 за баррель.