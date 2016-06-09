Псков, 9 июня, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Из Пскова сегодня, 9 июня, вылетел первый за последние 24 года пассажирский авиарейс в Симферополь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, регулярные пассажирские авиаперевозки по данному маршруту будет выполнять компания «Саратовские авиалинии».

ptzgovorit.ru Cамолет в небе

Пассажирами первого рейса стали 66 человек, в том числе 15 детей-сирот, воспитанников региональных школ-интернатов. «Группа детей летит на отдых в Евпаторию, в специализированный санаторно-реабилитационный центр», — сообщили в пресс-службе, отметив, что путёвки оплачены из резервного фонда администрации региона. В пути ребят будет сопровождать Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. В Крыму она проверит условия проживания в здравницах, где отдохнут в этом году псковские дети.

Прямой перелет из Пскова в Симферополь займет 3,5 часа. Авиарейсы из Пскова будут выполняться еженедельно, по четвергам (в 10:55), вплоть до середины сентября. Обратный вылет из Симферополя — по средам, в 13:40. На маршруте будут задействованы самолеты ЯК-42.

Специально к открытию рейса в Симферополь в аэропорту Псков были обновлены зоны ожидания и досмотра, открыто кафе, перепланирована технологическая зона обслуживания. По словам директора аэропорта «Псков» Алексея Сырорыбова, теперь аэропорт сможет беспрепятственно обслужить более 100 пассажиров перед вылетом.

Отметим, что рейс по маршруту Псков — Симферополь субсидируется из федерального бюджета.