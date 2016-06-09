Мурманск, 9 июня, 2016, 16:05 — ИА Регнум.



Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

Прекративший свою работу филиал детской поликлиники в удалённом районе Мурманска осуществлял свою деятельность на законных основаниях. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют документы, размещённые на официальном сайте пятой детской поликлиники.

«Медицинская деятельность в филиале детской поликлиники №5 на Лобова 33/2 с 2012 по 2016 годы осуществлялась строго по закону, — сказано в сообществе родителей, пытающихся отстоять филиал медучреждения, в социальных сетях. — А это значит, что допущенное несоответствие между заявлением министра здравоохранения Мурманской области В.Г. Перетрухина на круглом столе в ОНФ и имеющимися документами. Сейчас можно устранить и вернуть после ремонта на Лобова 33/2 помещение ростинским детям для оказания там педиатрических осмотров, физио‑ и других медицинских процедур».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, глава министерства здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин заявил, что за нелицензионную деятельность мурманских врачей привлекут к административной ответственности. По его словам, на протяжении нескольких лет медики занимались незаконным обслуживанием маленьких пациентов.

Напомним, жители мурманского микрорайона просят властей сохранить единственный филиал детской поликлиники. Чиновники же считают, что медицинское обслуживание 3 тысяч детей должно осуществляться там, где созданы условия для этой работы. То есть не на Лобова — в шаговой доступности для большинства возмущённых родителей, а на Инженерной — учреждении, где консультируются и лечатся жители Ленинского района Мурманска.