Москва, 9 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Надо выяснить полномочия и цели Расмуссена на посту внештатного советника президента Украины, прежде чем обсуждать с ним ситуацию с выполнением минских соглашений, сообщил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ответ на просьбу оценить заявление Расмуссена о том, что вопрос Крыма не должен быть неотложным приоритетом для Украины, Дмитрий Песков сказал, что «хотел бы воздержаться от комментирования высказываний советников господина Порошенко».

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 27 мая подписал указ о назначении Расмуссена своим внештатным советником. Сам Расмуссен заявил о своей готовности к ведению переговоров с руководством России по вопросам урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и выполнения минских договоренностей.

С 2001 по 2009 год Андерс Фог Расмуссен занимал должность премьер-министра Дании. С 2009 по 2014 годy являлся генеральным секретарем Североатлантического альянса (NATO).