Москва, 9 июня, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Цифра в 60 часов на захват Прибалтики Россией взята «с потолка». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич, комментируя заявление заместителя помощника министра обороны США Майкла Карпентера, «Подобные так называемые выкладки предназначены для того, чтобы хоть как-то обосновать необходимость американского военного присутствия в Прибалтике», — заявил Клинцевич.

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«Неужели в Пентагоне считают, что вокруг них одни идиоты, которые все «схавают»? Я уже не говорю о полной маразматичности самого исходного посыла — взятие Таллина или Риги. Абсолютно «с потолка» взята и цифра — 60 часов. Странно, почему не 30», — рассуждает парламентарий.

«Ведь тогда можно было утверждать, что восточному флангу НАТО для отражения российской угрозы потребуется не одна американская бронетанковая бригада, а целых две», — делает вывод Клинцевич.

Россия в случае военного наступления сможет взять Таллин или Ригу в течение 60 часов. Такое мнение высказал заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, пишет The Weekly Standard. По его мнению, Россия будет действовать быстрее НАТО, если решит напасть на Прибалтику. Тем не менее, к концу будущего года этих преимуществ у России уже не будет: к тому времени на восточном фланге НАТО разместит бронетанковую бригадную боевую группу.