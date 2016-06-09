Вологда, 9 июня, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Старые автопокрышки начали вывозить из вологодских школ и детских садов. Разобраться со спортивными снарядами, клумбами и элементами декора территорий образовательных учреждений потребовали в региональном департаменте образования, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

gid-str.ru Весёлая клумба

«Бывшие в употреблении шины являются отходами производства, по гигиенической классификации они могут быть опасны для здоровья. При этом по санитарным правилам необходимо использовать на детских площадках безопасное оборудование. На это обратила внимание общественность области, и мы попросили департамент образования разобраться в ситуации», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM замруководителя областного Роспотребнадзора Татьяна Фигурина.

По ее словам, если у детских садов и школ есть документы, подтверждающие, что покрышки на их территории безопасны, то их можно оставить. Но при отсутствии документов промышленные отходы придется убрать.

«Мы даже не разбирались, опасны ли эти покрышки, не стали проводить экспертизы, искать документы. Мы просто убрали их с территории всех имеющихся в районе семи детских садов, восьми школ и одного центра развития детей и молодежи. В общей сложности покрышек набралось более 700 штук», — отметила начальник управления образования Грязовецкого района Татьяна Патракеева.

Аналогичная ситуация сложилась во всех районах Вологодской области. Даже те учреждения, в которых когда-то были документы на старые шины, использующиеся в качестве клумб, не сохранили их. Поэтому избавляться от покрышек придется практически всем учебным учреждениям региона.

В самих школах и детсадах к новшеству отнеслись с осторожным оптимизмом. В учреждениях считают, что это лишний повод сменить внешний облик территорий в лучшую сторону.

«Теперь вместо старых покрышек в детских садах будут цивилизованные клумбы, спортивные снаряды и песочницы. Предприниматели в нашем районе уже помогли детсадам и школам стройматериалами, и сейчас родители на субботниках строят новые горки, кораблики, машинки», — отметила Татьяна Патракеева.

Добавим, что часть покрышек, изъятых из детсадов и школ региона, будет утилизирована, а часть направят в переработку.