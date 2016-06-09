Киев, 9 июня, 2016, 15:57 — ИА Регнум. 12 июня в Киеве обеспечивать порядок во время Марша равенства будет 6 тыс. украинских силовиков, в частности патрульные полицейские и нацгвардейцы. Об этом 9 июня на пресс-конференции в Киеве заявила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе, передает ИА REGNUM.

Павел Розенко Украинский полицейский

«Обеспечивать правопорядок — ответственность каждого полицейского, чтобы защищать каждого человека, гражданина Украины. Каждый полицейский принял присягу не для того, чтобы защищать людей выборочно, а для того, чтобы защищать всех и обеспечивать правопорядок. Это наша обязанность, это наша ответственность, это наша работа. 6 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность во время Марша равенства. Из них 350 патрульных полицейских, около 1 тыс из Национальной гвардии и личный состав Главного управления Национальной полиции г.Киев. Будут специальные фильтрационные пункты. Я хочу обратиться к нашим гражданам и журналистам, чтобы они сделали все, чтобы не мешать работе полиции, это очень важно», — сказала Деканоидзе.

Она опровергла распространенную в соцсетях информацию якобы о том, что полицейские Киева массово отказываются охранять порядок во время Марша равенства. «Мы владеем информацией о том, что есть группа людей, которая хочет сделать провокации. Заявляем, что полиция работает для того, чтобы обеспечивать правопорядок, безопасность каждого человека и обеспечивать свободу слова и демонстраций… Я хочу прокомментировать фейковую информацию, которая распространяется в соцсетях, о том, что якобы полицейские массово отказываются выполнять свои обязанности. Сразу заявляю, что такого нет. Каждый полицейский, который принял присягу, понимает, осознает свою ответственность», — заверила Деканоидзе.

В свою очередь глава столичного управления Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что киевские силовики во время ЛГБТ-марша будут избегать столкновений. «Мы настроены на проведение более превентивных мер. Мы встретились с организаторами этого марша и с противниками. Нами отмечено, что полиция будет максимально избегать столкновений, провокаций, применения силы, если не будет крайней необходимости», — пообещал Крищенко.

При этом он уточнил, что по маршруту проведения ЛГБТ-марша в Киеве установят шесть фильтрационных пунктов с металлодетекторами и собаками. «В местах проведения мероприятий, это будет улица Владимирская и улица Льва Толстого, до площади Льва Толстого будут проведены полицейские меры. Будет ограничен доступ к этой территории, сформированы шесть пропускных фильтрационных пунктов, где будут использоваться металлические рамки, металлические детекторы, будут использоваться служебные собаки, но это не помешает свободному проходу представителей прессы и тех, кто желает принять участие», — считает Крищенко.

В то же время 9 июня советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк отметил, что каждого участника Марша равенства в Киеве будут охранять четверо правоохранителей. «Мы планируем привлечь к этой акции примерно до 6 тыс полицейских и бойцов Национальной гвардии. Это большое количество, учитывая те цифры, которые сегодня есть — на одного участника этой акции запланировано четыре правоохранителя», — подчеркнул Шкиряк.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня спецпосланник Государственного департамента США по вопросам прав человека ЛГБТ-лиц Рэнди Берри заявил, что приедет в Киев для участия в гей-параде.

Напомним, 6 июня официальный представитель «Правого сектора» (организация запрещена в России) Артем Скоропадский отметил, что 12 июня в Киеве активисты организации сорвут шествие представителей ЛГБТ-сообщества. «Ну, наверное, это может спровоцировать драки. Мы это понимаем, ну так и что дальше? Отказываться от своих убеждений?», — задался вопросом Скоропадский.

Он также призвал бойцов из других добровольческих батальонов Украины помешать проведению «содомского шабаша на улицах Киева». В свою очередь 29 мая представители «Организации украинских националистов» также пообещали сорвать киевский ЛГБТ-парад.