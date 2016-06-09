Мурманск, 9 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум.



Терский берег Атомный лихтеровоз «Севморпуть»

В ближайшее время специалисты ФГУП «Атомфлот» приступят к дооборудованию атомного лихтеровоза «Севморпуть». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении коммуникаций Росатомфлота.

«Будет произведен монтаж новых кранов, а также доставка специальных платформ для транспортировки грузов с судна на берег, — отметили в управлении. — Это значительно расширит возможности атомного лихтеровоза «Севморпуть».

Отметим, накануне «Севморпуть» ошвартовался у причалов ФГУП «Атомфлот». Экипаж вернулся из первого рейса за последние десять лет.

Напомним, в начале мая атомный лихтеровоз «Севморпуть» вышел из порта Мурманск в направлении острова Котельный. В бухте Темп состоялась выгрузка на припайный лёд почти шесть тысяч тонн груза. В начале июля «Севморпуть» выйдет в очередной рейс в район архипелага Новая Земля.

Как сообщало ИА REGNUM, не смотря на то, что судно, введённое в эксплуатацию в 1988 году, готовили к утилизации, госкорпорация «Росатом» приняла решение его восстановить. Общий объём затрат на работы по восстановлению атомного лихтеровоза-контейнеровоза составил более миллиарда рублей.