Москва, 9 июня, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Четырнадцать участников преступного сообщества, действовавшего под вывеской «Центра парапсихологии и ясновидения г. Москвы» предстанут перед судом за мошенничество, сообщает 9 июня пресс-служба Генпрокуратуры России.

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По данным следствия, организованная группа, лидерами которой являлись Дмитрий Смирнов и Владимир Сон, состояла из граждан России и Украины в возрасте от 28 до 45 лет. Члены группы выдавали себя за ясновидящих и экстрасенсов и предлагали гражданам помочь в решении их проблем за вознаграждение, путем проведения дистанционных сеансов.

Свои услуги мошенники рекламировали по радио и телевидению, всячески убеждая аудиторию в эффективности действий Центра, при этом в действительности какими-либо специальными знаниями и способностями мнимые экстрасенсы не обладали. В период с 2013 года по 29 октября 2014 года жертвами мошенничества стали 28 человек, причиненный им ущерб составил 9,2 млн рублей.

Двое организаторов сообщества обвиняются в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Остальные 12 человек обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Восемь обвиняемых находятся под стражей, двое под домашним арестом, четверо — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.