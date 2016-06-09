Оренбург, 9 июня, 2016, 15:47 — ИА Регнум. В Оренбурге научно-исследовательский центр мониторинга зданий и сооружений ОГУ озвучил результаты обследования дома, который подвергся частичному обрушению после взрыва газа. По словам директора НИЦ МЗС ОГУ Виктора Жаданова, после полного демонтажа и вывоза обрушенных элементов железобетонных плит перекрытий и каменной кладки стен заселение жильцов во все квартиры жилого дома будет возможным, за исключением трех верхних этажей (с седьмого по девятый) правой стороны подъезда № 2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 июня в пресс-службе администрации города.

nautilus Аварийный дом

В научно-исследовательском центре отметили, что после начала восстановительных работ может возникнуть необходимость ограничения входа людей в подъезд №3.

С 8 июня жильцам первого и второго подъездов левого и правого крыла за исключением трех верхних этажей и жителям четвертого подъезда разрешен заезд в свои квартиры.

По словам начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга Татьяны Малышевой, водоснабжение и энергоснабжение в доме восстановлены, газоснабжение будет восстановлено к 18:00 местного времени (16:00 мск).

Жителям квартир, в которых невозможно проживание, в настоящее время организован доступ в квартиры со специалистами МЧС. Люди забирают ценные вещи и перевозят их на места хранения — к родственникам или на специальные склады, предоставленные администрацией города Оренбурга.

Решается вопрос о предоставлении жилья этим гражданам на период проведения восстановительных работ. Затраты будут оплачены из резервного фонда.

Доступ жителей в третий подъезд будет возможен после установления строительного навеса для соблюдения мер безопасности на период проведения восстановительных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области с 6 июня объявлен режим ЧС в связи с ликвидацией последствий взрыва газа в девятиэтажном доме по ул. Алтайской. В день ЧП эвакуировали более 600 человек. Из-за взрыва произошло частичное обрушение конструкций. Травмы получили три человека. Один человек скончался утром 9 июня в реанимационном отделении горбольницы № 4. По данным СУ СКР по Оренбургской области, во время допроса он признался, что пытался свести счеты с жизнью при помощи подрыва газовоздушной смеси. Именно в квартире умершего был эпицентр взрыва.