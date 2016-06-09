Самара, 9 июня, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Несанкционированная врезка была осуществлена на магистральном нефтепроводе в районе села Домашка в Волжском районе Самарской области, полицейские обнаружили отвод длиной 200 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

mvd.ru Врезка в нефтепрвод

Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в покушении на хищение нефти в особо крупном размере. В ходе расследования сотрудники органов внутренних дел установили причастность к совершению правонарушения девяти жителей Самарской области. Наиболее активным участником противоправной деятельности, по версии следователей, является житель Кинельского района 1979 года рождения, который привлек других соучастников.

В мае 2015 года, в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, семерых обвиняемых задержали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Самарской области. В группу входили водители, наливщики нефти и лица, осуществляющие визуальное наблюдение за окружающей обстановкой с целью предупреждения об опасности других соучастников. Один из задержанных ранее судим за аналогичное преступление.

Было возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Приготовление к краже, совершенной в особо крупном размере». В отношении семи участников по ходатайству органов предварительного следствия судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело в отношении одного из участников выделено в отдельное производство, так как он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В ходе следствия все обвиняемые вину признали полностью, в содеянном раскаялись. В настоящее время уголовное дело направлено в Кинельский районный суд для рассмотрения по существу.

По словам начальника самарской полиции Сергея Солодовникова, работа по профилактике и пресечению преступлений в сфере ТЭК будет продолжаться на системной основе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-министр МВД РФ Владимир Рушайло заявил главе ГУ МВД по Самарской области Сергею Солодовникову, что регион является лидером по количеству нефтеврезок в стране. В октябре 2015 года на межведомственном совещании в Самаре с руководством полиции и представителями топливно-энергетического комплекса бывший министр МВД страны, а ныне вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Владимир Рушайло поставил на вид руководству полиции региона, что за последние за последние пять лет зарегистрированы 142 несанкционированные врезки в нефтепроводы его компании.