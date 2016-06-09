Львов, Украина, 9 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Городской совет Львова вынужден был прервать заседание, на котором должен был выступить с докладом мэр города Андрей Садовый о ситуации с пожаром на Грибовичской свалке, так как в зал ворвалась группа митинговавших до этого на улице зоозащитников и работников городского рынка, передаёт телеканал «112 Украина».

Питер Брейгель Младший. Драка картёжников. 1630

Отмечается, что сегодня, 9 июня, когда львовский горсовет уже начал заседание, и депутаты слушали доклад мэра, у административного здания собрались митингующие. Зоозащитники требовали увольнения директора ветеринарной клиники «Лев», а работники городского рынка — перевода их торговой площадки из частной собственности в коммунальную. В связи с протестной активностью к зданию горсовета прибыло большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Когда заседание в горсовете началось, к зданию подошли несколько десятков членов УНА-УНСО (запрещена в России) и других организаций. Активисты пытались зайти внутрь здания, но их не пустила полиция.

Митингующие же, тем не менее, смогли ворваться в зал и блокировали трибуну. Здесь произошла потасовка, и заседание пришлось закрыть по решению секретаря горсовета Анатолия Забарило. Отмечается, что драка была инициирована депутатами от ВО «Свобода».