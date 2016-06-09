Рига, 9 июня, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Депутат Европейского парламента от Латвии Инесе Вайдере («Единство») разместила в социальной сети Twitter фотографию площади имени Советского Союза, которую она обнаружила в одном из городов Франции, сообщает портал Ves.lv.

Советский плакат

Евродепутат возмутилась увиденному, о чём сообщила в своём профиле в социальной сети Twitter. «Невероятно, но во французском городе Клермон-Ферране перемены на карте Европы не видны», — написала Вайдере.

Напомним возмущенному евродепутату, что только в Париже есть площадь Сталинград, бульвар Сталинград и станция метро Сталинград. Есть эти названия и в других городах.