Калуга, 9 июня, 2016, 15:41 — ИА Регнум. 525 квартирных краж совершено за пять месяцев этого года в Калужской области. Из них полицией раскрыто 288 краж или 50,9%.

Array Квартирный вор

Большая часть краж произошла в Калуге, Обнинске и в Боровском районе, сообщает 9 июня корреспондент ИА REGNUM по материалам пресс-конференции, которую провел заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Евгений Рощин.

По данным статистики, каждый день на территории области совершается 3−4 кражи. Их пик приходится на летние месяцы — период каникул и отпусков.

По словам Евгения Рощина, наибольшее количество зарегистрированных квартирных краж с начала года отмечается в Калуге, Обнинске и Боровском районе. Часто преступники выбирают для совершения квартирных краж дома в районах новостроек. В таких микрорайонах преобладают высотные, с большим количеством подъездов дома, в которых соседи между собой малознакомы.

Каждая третья кража из квартир с проникновением совершена во время нахождения граждан на работе (с 08.00 до 16.00), каждая четвертая — в вечернее время, каждая одиннадцатая — в ночное и утреннее время (с 24.00 до 08.00).

Практически во всех случаях, похищаются деньги и ювелирные изделия, но также злоумышленники могут украсть шубы, аудио-видео техника, ноутбуки и компьютеры.

Преступники взламывают замки и подбирают к ним ключи, выбивают входные двери и забираются в квартиры через балконы и окна. Чаще всего это происходит, когда злоумышленникам точно известно, что хозяева на работе, уехали в отпуск или проводят выходные на даче.

Впрочем, воры могут попасть в жилище и под каким-нибудь предлогом, пользуясь доверием хозяев. Эти названные гости, представившиеся сотрудниками коммунальных служб, а также распространителями товаров.