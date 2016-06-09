Бухарест, 9 июня, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Президент Молдавии Николай Тимофти подписал указ о предоставлении молдавского гражданства бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску. Об этом румынскому изданию Mediafax сообщили 9 июня в пресс-службе молдавской президентуры. Вместе с Траяном Бэсеску гражданство Молдавии получила его супруга Мария.

Румыно-германские войска на реке Прут. 22 июня 1941

Супруги Бэсеску обратились с запросом на получение молдавского гражданства в марте 2016 года. Процедура рассмотрения подобных запросов предполагает принятие решения по ним в течение года. Однако Тимофти предпочел рассмотреть запрос Бэсеску в приоритетном порядке.

Согласно молдавскому законодательству, «в интересах Республики Молдова и в исключительных случаях граждане других государств могут приобрести гражданство Республики Молдова указом президента».

ИА REGNUM отмечает, что ранее Траян Бэсеску, являющийся ярым сторонником присоединения Молдавии к Румынии, неоднократно заявлял о желании стать молдавским гражданином после окончания в 2014 году его президентского мандата.

Впервые о намерении получить гражданство Молдавии Бэсеску заявил в июле 2013 года в ходе визита в Кишиневе. По словам румынского лидера, его мечта заключается в том, «чтобы все румыны жили в одной стране, чтобы у них было единое гражданство». «Если у нас пока не может быть румынского гражданства на обоих берегах Прута, то я бы тогда хотел иметь эти два гражданства», — сказал Бэсеску.

В свою очередь мэр Кишинева Дорин Киртоакэ тогда не исключил, что Бэсеску по окончании второго президентского мандата может продолжить политическую карьеру в Молдавии, где он «сможет занять любую должность».

Позже однако сам Бэсеску заявил, что не собирается ни переезжать в Молдавию, ни заниматься там политикой. Свое желание получить молдавский паспорт он назвал «жестом солидарности» с молдаванами, массово получающими румынское гражданство.

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» — «второе румынское государство», молдаване — «румыны», молдавский язык — «румынский». В то же время сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских «румынах» искусственна, поскольку формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи,. Однако факты оккупации этой территории с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять ее молдавское население «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.