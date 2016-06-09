Вильнюс, 9 июня, 2016, 15:37 — ИА Регнум. За месяц один живущий за границей гражданин Литвы увозит или ему привозят в среднем 10,5 литров различных алкогольных напитков, показало впервые проведенное подробное исследование, целью которого было выяснить, как эмиграция влияет на передвижение товаров, сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 июня, в компании Synopticom, которая и провела исследование. В опросе участвовало более 500 эмигрировавших граждан Литвы, живущих в Великобритании, Норвегии, Ирландии, Швеции и других странах.

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Исследование показало, что только один из шести (16%) живущих за границей литовцев за последний месяц не привозил из Литвы алкогольные напитки, ему не привезли друзья, и он не получил их в посылке. 84% опрошенных эмигрировавших литовцев указали, что, уезжая из Литвы, везут крепкие напитки, 57% везут вино и винные напитки, 52% везут пиво и сидр.

«Чаще всего алкогольные напитки везут жители, уехавшие в Норвегию и Ирландию, — это 9 из 10 опрошенных соотечественников. Самые популярные — крепкие напитки. В Великобританию и Швецию алкогольные напитки везут 8 из 10 эмигрантов», — сказал директор Synopticom Лютаурас Даугирдас.

По оценке экономистов, такое поведение эмигрировавших литовцев совершенно естественно — товары из страны с меньшими налогами вместе с людьми движутся в страну с более высокими налогообложением, где алкогольные напитки — в несколько раз дороже.

Например, в Норвегии акциз на алкогольные напитки на 648% выше, чем в Литве, в Швеции — на 413%, в Ирландии — на 322%, в Великобритании — на 284%.

Исследование показало, что алкогольные напитки живущие за границей литовцы чаще всего везут с собой. Так за последний месяц делали 6 из 10 (61%) опрошенных эмигрантов. Около трети (27%) алкогольных напитков живущим за границей литовцам за последний месяц привезли друзья или родственники. Реже всего (12%) алкогольные напитки приезжают в качестве груза.

По количеству чаще всего везут или привозят пива и сидра — в среднем 7,43 литра в месяц. На втором месте — вино. Живущий за границей литовец получает в месяц в среднем 4,31 литра вина. Крепких напитков в месяц один эмигрант увозит или ему привозят по 3,84 литра.

В Европе, по данным на 2014 год, поселились более 300 тыс. литовцев старше 15 лет. Из них 247 тыс. живут в странах, в которых алкогольные напитки введены весьма высокие акцизы. Это Соединенное Королевство, Норвегия, Ирландия, Дания, Швеция, Нидерланды.