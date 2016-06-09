Мадрид, 9 июня, 2016, 15:39 — ИА Регнум. Главным тренером испанского футбольного клуба «Эспаньол» назначен Кике Санчес Флорес, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Franziska Кике Санчес Флорес

Бывший тренер клуба «Уотфорд» подписал с «Эспаньолом» трехлетний контракт. Официально Флорес будет представлен команде 13 июня.

Стоит отметить, что будучи футболистом, Кике Санчес Флорес играл за «Реал», «Валенсию» и «Сарагосу». Как тренер, он работал в «Хетафе», «Валенсии», «Атлетико» и «Бенфике».

Последним местом его работы был «Уотфорд», который Флорес возглавил в июне 2015 года. Команда под его руководством заняла 13-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 45 очков.