Калуга, 9 июня, 2016, 15:36 — ИА Регнум. В 390 многоквартирных домах в будущем году планируется осуществить капитальный ремонт общего имущества: замена лифтов, ремонт крыш, фасадов, и инженерных сетей, сообщила 9 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова.

ИА REGNUM Старый дом, нуждающийся в ремонте

По ее словам, план капитального ремонта проходит в отраслевом министерстве периодическую актуализацию на основе сведений муниципальных образований. Вот почему, предварительно намеченные 390 домов для предстоящего капремонта это не окончательная цифра.

В настоящее время более половины запланированных к ремонту домов специалистами Фонда капитального ремонта уже обследованы. К этой работе привлекали представителей управляющих организаций, органов местного самоуправления и собственников помещений.

Специалисты осматривают конструктивные элементы и инженерные сети многоквартирного дома и формируют дефектные ведомости с описанием объемов предстоящих работ. Результаты осмотров будут доведены до проектных организаций, чтобы проектирование было выполнено более качественно.

Кстати, до процесса проектирования и начала работ собственники должны будут принять на общих собраниях решения о проведении капитального ремонта.